Надпись "Москва-Товарная" появилась на юге Шри-Ланки

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На железнодорожной станции на юге Шри-Ланки появилась надпись "Москва-Товарная" российского художника Сергея Овсейкина. Решение о создании такого арт-объекта он объяснил тем, что на острове много россиян и русских фраз, которые пишут ланкийцы.

Овсейкин рассказал ТАСС, что за месяц пребывания на Шри-Ланке им были созданы еще несколько похожих работ: "Добро пожаловать в Краснодарский край", "Не паримся", "Я потонул в тебе", "Не рисом единым" и "Твое волнение меня успокоило".

"Мне показалось, что такая никого не оскорбляющая фраза как "Москва-Товарная" будет ярко восприниматься за 6,5 тысячи километров от Москвы. Она очень сильно работает", – отметил художник.

При этом Овсейкин призвал не искать в фразе глубоко смысла, поскольку она создавалась с целью юмора и отсылки к России, а также создания популярного места для туристов. Автор работы также подчеркнул, что не нарушил местных законов, поскольку это уличное искусство.

При этом местные коммунальщики попытались стереть надпись.

"Они увидели, что очень много людей фотографируются на ее фоне, они не понимают, что это означает и просто испугались, подумав, что там написано что-то ненормативное. Но они немного ее поколотили и оставили. Она по-прежнему считывается", – добавил Овсейкин.

Ранее в России предложили учредить единые правила для граффити в города. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратил внимание на то, что в городах часто сталкиваются с проблемой несанкционированного стрит-арта, при этом многие изображения являются произведениями уличного искусства.

По его словам, именно Минкультуры РФ сможет оценить и усовершенствовать опыт урегулирования данной сферы, поскольку системного и универсального решения пока не разработано.