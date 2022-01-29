"Тайны души": Тимофей Спивак

Тимофей Спивак никогда не боялся перемен в жизни и всегда был готов к ним. В юности поступил в Рязанское военно-десантное училище, но уже через пару лет уехал в Красноярск, где окончил училище музыкальное по классу скрипки.

В 70-х завоевал любовь зрителей своей игрой в советских фильмах. Фотографии этого молодого и обаятельного актера хранились у всех девушек Советского Союза. Он очень быстро приобрел популярность, не переставая радовать зрителей своими ролями в кино. А в начале 2000-х режиссер Серхио Ольхович делает Тимофею Спиваку необычное предложение – создать Институт искусств в Мексике, и он покидает Москву.

Сегодня Тимофей Спивак, как и много лет назад, после окончания ГИТИСа, – вновь вернулся на театральную сцену. Только теперь уже в качестве режиссера. В Борисоглебском драматическом театре имени Чернышевского известный актер поставил спектакль "Дети" по произведению Максима Горького. А в 2019 году рискнул обратиться к пьесе "Фальшивая нота" современного французского автора Дидье Карона. Однако главным занятием Тимофея Спивака является преподавательская деятельность.