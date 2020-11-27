Южный вестибюль станции метро "Нагатинская" закрыли для пассажиров

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

09:45

"Тайны души": Дмитрий Астрахан

культура видео

Дмитрий Астрахан родился в семье ленинградских историков и был пятым ребенком. Из роддома его мать напишет записку мужу: "Он мне так тяжело дался, что на посредственность я не соглашусь!". Не зря говорят, что слово матери имеет особенную силу.

Только за первые 15 лет своей режиссерской карьеры в театре он поставил более 40 спектаклей! В 1991 году его дебютному фильму "Изыди!" присудили один из главных призов на "Кинотавре". Картина о страшных еврейских погромах получила награду "За верность высоким гражданским принципам в эпоху безвременья".

Картина "Изыди!" стала последним советским фильмом, который номинировали на премию "Оскар" от Советского союза. И Дмитрий Астрахан стал востребованным кинорежиссером. А в 55 лет в его жизни начался новый виток, но уже в карьере актерской. После роли в картине Петра Буслова "Высоцкий. Спасибо, что живой" его назвали одним из популярных актеров современности!

Своей творческой энергией Дмитрий Астрахан не перестает удивлять и сегодня. Этим летом режиссер дебютировал в театре с комедией Александра Островского "Доходное место".

Программа: Тайны души

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать