"Тайны души": Дмитрий Астрахан

Дмитрий Астрахан родился в семье ленинградских историков и был пятым ребенком. Из роддома его мать напишет записку мужу: "Он мне так тяжело дался, что на посредственность я не соглашусь!". Не зря говорят, что слово матери имеет особенную силу.

Только за первые 15 лет своей режиссерской карьеры в театре он поставил более 40 спектаклей! В 1991 году его дебютному фильму "Изыди!" присудили один из главных призов на "Кинотавре". Картина о страшных еврейских погромах получила награду "За верность высоким гражданским принципам в эпоху безвременья".

Картина "Изыди!" стала последним советским фильмом, который номинировали на премию "Оскар" от Советского союза. И Дмитрий Астрахан стал востребованным кинорежиссером. А в 55 лет в его жизни начался новый виток, но уже в карьере актерской. После роли в картине Петра Буслова "Высоцкий. Спасибо, что живой" его назвали одним из популярных актеров современности!

Своей творческой энергией Дмитрий Астрахан не перестает удивлять и сегодня. Этим летом режиссер дебютировал в театре с комедией Александра Островского "Доходное место".