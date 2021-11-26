The City: "Энканто", "Купе номер 6" и "Война и мир"

17:50
На большие экраны вышел мюзикл Disney "Энканто" – история семьи волшебников, живущих в спрятанном от всего мира райском уголке, над которым нависает угроза катастрофы. Над мюзиклом работали создатели "Моаны" и "Зверополиса".
В прокат вышел один из главных российских фильмов года "Купе номер 6" режиссера Юхо Коусманена. В Каннах лента с Юрием Борисовым в главной роли получила вторую по значимости награду – Гран-при жюри. Согласно сюжету, студентка из Финляндии, учащаяся в Москве, пускается в непростое путешествие в Мурманск. На север она едет, чтобы увидеть рисунки первобытных людей. В купе поезда ей попадается обычный русский парень.
В Театре Вахтангова поставили спектакль "Война и мир". Он длится 5 часов, но, по заверениям зрителей, смотрится на одном дыхании. При этом отмечается, что режиссер сильно сократил содержание.
Подробнее – в сюжете проекта The City.
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