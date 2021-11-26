Netflix создаст фильм о группе Gorillaz

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Стриминговый сервис Netflix начал производство фильма о британской виртуальной группе Gorillaz. Об этом сообщает издание Collider.

"Мы снимаем полнометражный фильм про Gorillaz с Netflix. Например, недавно мы работали над сценарием. Это действительно захватывающе, и это то, что мы хотели сделать давно", – рассказал создатель группы Дэймон Албарн.

Подробности о предстоящей картине неизвестны, однако сообщается, что она может быть достаточно абстрактной.

Netflix пока не подтвердил и не опроверг информацию о разработке картины про Gorillaz. Неизвестна и дата премьеры предполагаемого фильма.

Музыкант Дэймон Албарн и художник Джейми Хьюлетт создали виртуальную группу Gorillaz в 1998 году. Дебютный альбом проекта разошелся в размере семи миллионов копий. Седьмой лонгплей группы вышел в свет в октябре 2020 года.