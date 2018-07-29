Первый концерт Gorillaz в Москве прервали из-за грозы

29 июля, 09:06
Фото: ТАСС/Zuma/ El Universal
Из-за грозы пришлось прервать первый концерт группы Gorillaz в Москве.
Исполнители принимают участие в фестивале Park Live, который проходит в Парке Горького с 27 по 29 июля, передает РИА Новости. Концерт знаменитого британского коллектива был запланирован на вечер 28 июля, но Gorillaz удалось исполнить только часть сет-листа, когда выступление было прервано из-за ухудшения погоды.
По словам очевидцев, сначала на экранах у сцены появилось объявление организаторов о приостановке концерта. Несмотря на непогоду, гости Парка Горького ожидали его возобновления, однако, затем объявили о полном прекращении мероприятия в связи с опасностью грозы.
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