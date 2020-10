Gorillaz представили седьмой студийный альбом

Фото: ТАСС/Iris Edinger/Imago

Британский музыкальный проект Gorillaz представил седьмой студийный альбом Song Machine: Season One – Strange Timez. Об этом сообщает "Газета.ру".

В стандартную пластинку исполнители включили 12 композиций. Часть песен группа раньше выпустила в качестве эпизодов "музыкального сериала" Song Machine. Однако планы на запись данного проекта нарушили ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Расширенная версия альбома включает в себя 17 треков, в частности How Far? Композицию записали совместно с Тони Алленом и Skepta.

Предыдущую пластинку The Now Now коллектив представил в 2018 году. Летом того же года первый концерт Gorillaz в Москве сорвался из-за непогоды. Во время выступления группы на фестивале Park Live в Парке Горького началась сильная гроза и шоу пришлось прервать.