21 августа, 13:54
Фото: скриншот клипа Камилы Кабельо Havana
Стали известны обладатели премии MTV Video Music Awards. 35-я церемония вручения награды, присуждаемой за создание видеоклипов, состоялась в нью-йоркским концертном зале Radio City Music Hall.
Как сообщает ТАСС, лучшим видео года стал клип на песню Камилы Кабельо Havana. 21-летняя певица также получила награду в номинации "Лучший артист года".
Лидером по числу номинаций на премию в этом году стала Карди Би. Ее работы попали в 12 категорий. В итоге рэп-исполнительница победила в трех из них, включая номинацию "Лучший новый артист". Самым технически продуманным клипом стала работа рэпера Чайлдиш Гамбино This Is America. Она также получила награду в трех номинациях.
Дуэт певицы Бейонсе с мужем рэпером Джей Зи принес звездному семейству две статуэтки в технических категориях.
Лучшим поп-видео в этом году стал клип на композицию No Tears Left to Cry Арианы Гранде. А награду за лучшее рок-видео получил коллектив Imagine Dragons за клип на хит Whatever It Takes. В категории "Лучшее хип-хоп-видео" победила Ники Минаж со своим роликом на песню Chun-Li.
Ранее в феврале в Лондоне назвали лауреатов музыкальной премии Brit Awards.
Тогда в номинации "Мировое признание" победил музыкант Эд Ширан, а лучшей группой признана Gorillaz. В номинации "Сольный исполнитель" первое место занял рэпер STORMZY, а среди исполнительниц – Дуа Липа. "Лучшим международным исполнителем" стал Кендрик Ламар, а исполнительницей – певица Лорд.
Ежегодная церемония награждения MTV Video Music Awards за создание видеоклипов была основала музыкальным каналом в 1984 году. За время существования премии наибольшее количество наград получила певица Бейонсе. Ее видеоработы побеждали в различных категориях 24 раза. На втором месте по числу выигранных наград оказалась Мадонна. А третье место занял Питер Гэбриэл.
Лауреатами премии MTV Video Music Awards в разные годы становились такие известные исполнители, как Леди Гага, R.E.M, Эминем, Green Day, Aerosmith, Fatboy Slim, Джанет Джексон, A-ha, Майкл Джексон, 'N Sync, Джастин Тимберлейк, Red Hot Chili Peppers и многие другие.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: