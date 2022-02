Фото: скриншот клипа Камилы Кабельо Havana

Стали известны обладатели премии MTV Video Music Awards. 35-я церемония вручения награды, присуждаемой за создание видеоклипов, состоялась в нью-йоркским концертном зале Radio City Music Hall.

Как сообщает ТАСС, лучшим видео года стал клип на песню Камилы Кабельо Havana. 21-летняя певица также получила награду в номинации "Лучший артист года".



Лидером по числу номинаций на премию в этом году стала Карди Би. Ее работы попали в 12 категорий. В итоге рэп-исполнительница победила в трех из них, включая номинацию "Лучший новый артист". Самым технически продуманным клипом стала работа рэпера Чайлдиш Гамбино This Is America. Она также получила награду в трех номинациях.

Дуэт певицы Бейонсе с мужем рэпером Джей Зи принес звездному семейству две статуэтки в технических категориях.

Лучшим поп-видео в этом году стал клип на композицию No Tears Left to Cry Арианы Гранде. А награду за лучшее рок-видео получил коллектив Imagine Dragons за клип на хит Whatever It Takes. В категории "Лучшее хип-хоп-видео" победила Ники Минаж со своим роликом на песню Chun-Li.

Ранее в феврале в Лондоне назвали лауреатов музыкальной премии Brit Awards.

Тогда в номинации "Мировое признание" победил музыкант Эд Ширан, а лучшей группой признана Gorillaz. В номинации "Сольный исполнитель" первое место занял рэпер STORMZY, а среди исполнительниц – Дуа Липа. "Лучшим международным исполнителем" стал Кендрик Ламар, а исполнительницей – певица Лорд.

Ежегодная церемония награждения MTV Video Music Awards за создание видеоклипов была основала музыкальным каналом в 1984 году. За время существования премии наибольшее количество наград получила певица Бейонсе. Ее видеоработы побеждали в различных категориях 24 раза. На втором месте по числу выигранных наград оказалась Мадонна. А третье место занял Питер Гэбриэл.

Лауреатами премии MTV Video Music Awards в разные годы становились такие известные исполнители, как Леди Гага, R.E.M, Эминем, Green Day, Aerosmith, Fatboy Slim, Джанет Джексон, A-ha, Майкл Джексон, 'N Sync, Джастин Тимберлейк, Red Hot Chili Peppers и многие другие.