МХАТ имени Горького закроют на четыре месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
МХАТ имени Горького закроют на ремонт на четыре месяца, с 1 июля по 1 ноября 2022 года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на нового гендиректора Владимира Кехмана.
"Потому что сценический комплекс в предаварийном состоянии. Мы все исследовали, он в безопасном состоянии, но 50 лет там не было ремонта", – пояснил он.
При этом об изменениях в репертуаре Кехман не сообщил. Однако он рассказал, что творческих площадок театра станет меньше, их останется две – Малая и Большая сцена. На первую перенесут максимальное количество спектаклей нынешнего репертуара.
Из постановок, созданных при экс-худруке Эдуарде Боякове, Кехман собирается оставить спектакль Галины Полищук по произведению Захара Прилепина "Женщины Есенина". Премьерный показ назначен на 2 и 3 декабря.
"Мне очень нравится наш проект "Женщины Есенина", и он поможет начать новый этап в жизни театра. В МХАТ должна вернуться преемственность поколений. Будем придерживаться принципа "единство и индивидуальность", – отметил он.
Ранее Кехман обвинил в финансовых проблемах МХАТа прежнюю команду театра, в том числе и недавно уволенного художественного руководителя Эдуарда Боякова.
По словам гендиректора, на данный момент он уже уволил пятерых сотрудников, занимавших должности менеджеров, которые пришли с Бояковым и получали огромные деньги.
"Интервью": Владимир Кехман – о работе в МХАТе
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