Ремонта в МХАТе не было 50 лет – Кехман

"Интервью": Владимир Кехман – о работе в МХАТе

В МХАТ имени Горького ремонта не было 50 лет. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 рассказал генеральный директор театра Владимир Кехман.

"Театр разграбили. 50 лет ремонта не было вообще никакого. Мазали, подмазывали что-то", – отметил он.

При этом Кехман выразил надежду, что в течение следующих 2 лет, к 125-летию театра, получится сделать шикарный ремонт.

До этого гендиректор заявлял, что работы в здании будут проводиться около четырех месяцев, однако в этот период учреждение продолжит работу. В начале следующего года планируется выполнить проектно-сметную документацию, а уже летом начать капремонт.

Работы, которые необходимо сделать, обсуждаются с архитектором Владимиром Кубасовым, который уже работал над проектированием и возведением здания театра.

Ранее Кехман обвинил в финансовых проблемах МХАТа прежнюю команду театра, в том числе и недавно уволенного художественного руководителя Эдуарда Боякова.

По словам гендиректора, в настоящий момент он уже уволил пятерых сотрудников, занимавших должности менеджеров, которые пришли с Бояковым и получали огромные деньги.