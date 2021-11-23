Кехман рассказал о найденной в МХАТе молельной комнате

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 рассказал о молельной комнате, которую обнаружил, придя работать в театр.

"Когда я вошел в театр и увидел у персонажа Эдуарда (бывший худрук Эдуард Бояков. – Прим. ред.) в кабинете рабочем горящие лампады, меня это привело в удивление, честно сказать. Кроме всего, когда я обнаружил, что в театре есть комната, где хранятся, например, мощи, целая молельная комната... Где раньше сидели водители, теперь там молельная комната. <...> Странная история, поэтому никому об этом не говорил", – отметил он.

По словам Кехмана, у некоторых людей там были личные иконы. Позже они приходили, чтобы забрать их. Гендиректор заявил, что все будет возвращено после того, как руководство театра разберется, откуда и почему эти вещи там взялись.

В начале ноября стало известно об уходе Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя МХАТ имени Горького. Он лично подтвердил, что покидает должность худрука, а также отметил, что написать заявление об увольнении ему предложил сам Владимир Кехман.

Позже Кехман заявил, что поиски нового худрука начнутся не раньше января 2022 года, так как сначала необходимо исправить финансовые проблемы, в которых, по его мнению, виновато прежнее руководство.

