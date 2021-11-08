Гендиректор МХАТа написал Бузовой СМС с просьбой не обижаться из-за отмены спектакля

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Новый генеральный директор МХАТ имени Максима Горького Владимир Кехман написал Ольге Бузовой СМС-сообщение с просьбой не обижаться из-за отмены "Чудесного грузина", где артистка была задействована, сообщает РИА Новости.

"Скажу честно, я не успел изучить репертуар МХАТа, могу прокомментировать ситуацию только с "Чудесным грузином". 225 билетов на сумму 445 тысяч рублей было продано за два дня до спектакля, поэтому я его снял. Здесь нет ничего личного, только бизнес. Я написал Бузовой, чтобы она не обижалась", – рассказал гендиректор.

МХАТ имени Горького отменил спектакль "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой, который должен был пройти 2 ноября. Об этом сообщили на официальном сайте театра. Там уточнили, что решение об отмене постановки принял генеральный директор театра Владимир Кехман. При этом спектакль не исключен из репертуара, но переносится на неопределенный срок.

Премьера постановки "Чудесный грузин" о ранних годах жизни Иосифа Сталина состоялась в июне 2021 года. Билеты на спектакль пользовались повышенным спросом.

В августе 2021 года стало известно о том, что МХАТ имени Горького заключил контракт с Ольгой Бузовой на новый сезон. Художественный руководитель театра на тот момент Эдуард Бояков заявил, что доволен работой певицы.

