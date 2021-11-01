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Бузова обвинила во лжи новое руководство МХАТ имени Горького

"Защищаться от лжи". Почему отменили спектакль с участием Бузовой
культура

Телеведущая и певица Ольга Бузова обвинила новое руководство МХАТ имени Горького в обмане. В администрации театра уверяют, что спектакль "Чудесный грузин" с участием артистки, намеченный на 2 ноября, отменили из-за низких продаж билетов. Сама же селебрити рассказала, что все места в зрительском зале раскупили "за считаные дни". На фоне скандала из театра ушел художественный руководитель Эдуард Бояков. Рассказываем о возможных причинах отмены громкой постановки с Бузовой.

Культура отмены

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Телеведущая и певица Ольга Бузова обвинила новое руководство МХАТ имени Горького во лжи. "Пришло время мне защищаться от лжи руководства театра МХАТ и рассказать правду вам", – написала она у себя в Instagram.

Речь идет о причинах отмены спектакля "Чудесный грузин" с Бузовой в одной из ролей. Постановка была намечена на 2 ноября и 23 декабря, однако 30 октября директор театра Владимир Кехман перенес ее "на неопределенный срок". Это произошло спустя три дня после его назначения на этот пост.

В администрации МХАТа сообщили, что спектакль отменили из-за плохих продаж билетов. Селебрити опровергла эту информацию, заявив, что все места раскупили.

За неделю до показа – наконец-то билеты появились в продаже! Без рекламы их скупили за считаные дни... Но новое руководство МХАТа это не устроило!
Ольга Бузова
телеведущая и певица

Певица предположила, что спектакль отменили из-за неприязни к ней со стороны нового гендиректора театра Владимира Кехмана. Бузова отметила, что некоторые участники постановки прислали ей прощальные СМС еще 31 октября, хотя актриса планировала сыграть в театре 2 ноября и 23 декабря.

Премьера спектакля "Чудесный грузин" в постановке Ренаты Сотириади о ранних годах жизни Иосифа Джугашвили состоялась в июне. Бузова исполнила одну из ролей в спектакле – певицы Беллы Шанталь. Это вызвало широкий резонанс как в театральной среде, так и в обществе в целом. Билеты раскупили за несколько дней до премьеры.

"У меня подписан договор, который находится в доступе. Если господину Кехману не привлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто!" – написала Бузова.

Ольга Бузова прокомментировала отмену спектакля с ее участием

Мать Ольги Бузовой высоко оценила актерскую игру своей дочери, сообщает сайт "Комсомольской правды". "Оля идеально подходила на роль "певички Шанталь". Возможно, не все получилось, но я восхищена ее работой", – сказала Ирина Бузова.

По ее мнению, участники постановки стали "невольными заложниками подковерных интриг", а отмена спектакля – это "плевок в зрителя".

Смена руководства

Владимир Кехман. Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Владимира Кехмана назначили гендиректором МХАТ имени Горького 27 октября. Ранее он был художественным руководителем Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета. Спустя несколько дней должность худрука МХАТ имени Горького покинул Эдуард Бояков, о чем он сообщил у себя в Facebook. По его словам, написать заявление об увольнении ему предложил лично гендиректор Владимир Кехман.

Я это сделал (уволился. – Прим. ред.), несмотря на то что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать, – не в моих правилах.
Эдуард Бояков
экс-худрук МХАТ имени Горького

Бывший худрук подчеркнул, что Кехман назвал причиной увольнения взаимоотношения худрука с народной артисткой СССР Татьяной Дорониной. Доронина была худруком МХАТа с 1987 по 2018 год, когда ей на смену пришел Бояков. Тогда Доронину назначили на специально созданную должность президента МХАТа.

После смены художественного руководителя многие актеры покинули театр, а репертуар полностью поменялся. В июле 2021 года Доронина написала обращение президенту Владимиру Путину, в котором просила "изгнать торгашей" из театра и уволить Боякова.

Реакция зрителей и театрального сообщества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Раздосадованные поклонники Ольги Бузовой оставили десятки сообщений в Instagram-аккаунте МХАТ имени Горького из-за отмены спектакля "Чудесный грузин".

"Очень-очень жаль. Мы летели специально на этот спектакль, несмотря на ограничения", – написала подписчица из Екатеринбурга. "А вы так каждый спектакль отменяете? Что за чушь? Отношение к зрителю, конечно, у вас отвратительное. Так же, как и к работникам!" – написала пользовательница Наталья Шерутис.

Нашлись и те, кто предложил переключить внимание с Бузовой на пострадавших рядовых актеров. "Кроме Оли, еще много народу играло в этом спектакле, они тратили время на репетиции, а МХАТ подставил весь коллектив. <...> Из-за вранья руководителей пострадали обычные люди, кто-то не получит зарплату", – написала юзер с ником Sveti-nessi.

Часть зрителей обвинила руководство театра во лжи, непрофессионализме и удалении комментариев.

При этом некоторые интернет-пользователи обрадовались отмене спектакля с участием Бузовой. "Молодцы! Здравое решение. В театре должны играть актеры, а не ведущие "Дома-2", – написала некая Регина Карасева.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Народный артист России Владимир Матвеев в беседе с "Газетой.Ru" поддержал отмену спектакля с участием Ольги Бузовой.

Бузова совершенно не актриса. Это так, очередная глупость слюнявая. Ну и правильно, зачем спектакль ставить? Средства освоили какие-то, распилили – и все. Так часто бывает в театрах, что два-три раза проходит спектакль и его снимают, потому что он слабый по художественному уровню.
Владимир Матвеев
народный артист России

Артист предположил, что Бузова "надоела" аудитории, отчасти поэтому билеты на спектакль не очень хорошо продавались.

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