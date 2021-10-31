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Культура

12:18

МХАТ имени Горького отменил спектакль "Чудесный грузин" в ноябре

культура

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

МХАТ имени Горького отменил спектакль "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой в ноябре. Об этом сообщается на официальном сайте театра.

"МХАТ имени Горького отменяет 2 ноября спектакль "Чудесный грузин" в связи с плохими продажами билетов в период карантинных ограничений", – указано в заявлении.

В театре уточнили, что решение об отмене постановки принял генеральный директор театра Владимир Кехман. При этом спектакль не исключен из репертуара, но переносится на неопределенный срок.

Премьера постановки "Чудесный грузин" о ранних годах жизни Иосифа Сталина состоялась в июне 2021 года. Билеты на спектакль пользовались повышенным спросом.

В августе 2021 года стало известно о том, что МХАТ имени Горького заключил контракт с Ольгой Бузовой на новый сезон. Художественный руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что доволен работой певицы.

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