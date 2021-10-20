Бузова назвала самую дорогую песню за всю свою карьеру

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Певица Ольга Бузова рассказала, создание какой песни обошлось ей дороже всего, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

В ходе интервью телеведущая озвучила сумму, в которую обычно обходится процесс создания песни, назвав самым дорогим за всю свою карьеру трек "Принимай меня".

Бузова отметила, что одна лишь музыка обошлась ей более чем в миллион рублей.

"Только трек. Без записи, без сведения, без мастеринга. Да, и шоу мое второе называлось в "Крокусе" "Принимай меня". Поэтому, конечно, затраты большие", – объяснила певица.

Ранее Бузова рассказала, что потеряла голос. По ее словам, такое с ней случилось второй раз в жизни. Причиной певица назвала стресс, отметив, что врач посоветовал ей меньше разговаривать, чтобы быстрее восстановиться.

