Бузова заявила, что потеряла голос

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Ольга Бузова второй раз в жизни потеряла голос. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Певица отметила, что обычно такое случается из-за стресса.
"Внешне его не видно, это внутреннее состояние", – добавила артистка.
По ее словам, врач посоветовал ей меньше разговаривать, чтобы быстрее восстановиться.
"Очень надеюсь, что это быстро произойдет. Главное – не нервничать и не напрягать связки, нужно молчать", – заключила Бузова.
Ранее сообщалось, что МХАТ имени Горького продлил контракт с Ольгой Бузовой. В новом театральном сезоне она продолжит выступать в спектакле "Чудесный грузин".
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