Юрист рассказал, может ли Соловьев подать в суд на Бузову из-за ее заявлений

Между певицей Ольгой Бузовой и телеведущим Владимиром Соловьевым произошла словесная перепалка. Артистка обвинила журналиста в абьюзинге, а тот посоветовал ей обратиться к психиатру. Рассказываем, из-за чего возник конфликт и может ли дело дойти до суда.



Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Бузова vs Соловьев

Еще не успели утихнуть обсуждения вокруг дебюта Ольги Бузовой на сцене МХАТа и ее слез от язвительной иронии комментатора Дмитрия Губерниева, как певица снова засветилась в скандале. В сторис Instagram артистка устроила интерактив с подписчиками, где ответила на самые интересные вопросы.

Один из них был о том, чего Ольга никогда не примет в мужчине. На это Бузова ответила, что считает "настоящим дном", когда мужчины оскорбляют и унижают женщин.

"Я никогда не приму и не пойму, когда мужчина оскорбляет, унижает девушку. Когда мужчина словесно и физически бьет женщину. Для меня это просто автоматически дно", – подчеркнула артистка.

После чего она назвала имя одного из телеведущих, у которого, по ее наблюдениям, сформировалась репутация абьюзера. Бузова рассказала, что он даже приглашал ее на свои программы.





Ольга Бузова певица Есть один "пассажир", который в YouTube выпускает шоу, зовут его Владимир Соловьев. Он регулярно занимается абьюзингом. Приглашает в свои шоу гостей и их публично унижает. Недавно он меня тоже приглашал. И я хочу еще раз лично подтвердить свою позицию: я никогда не приду к вам на шоу и не позволю хайпиться вам за мой счет.

Владимир Соловьев удивился таким эмоциональным высказываниям Бузовой в свой адрес. По его мнению, певице необходима медицинская помощь. Такое заявление он сделал в разговоре с изданием "СтарХит".





Владимир Соловьев телеведущий Ей нужен хороший психиатр. У нее "болезнь Уткина" – это когда человек употребляет слова, значения которых не знает. Если она и дальше продолжит говорить о людях в таком же духе, ей понадобится и адвокат, потому что найдется человек, который не станет все это терпеть.

Телеведущий также усомнился в вокальных и актерских данных Бузовой, которая сыграла в спектакле "Чудесный грузин" на сцене МХАТа.

"Ей нужен специалист по пению и актерскому мастерству. Говорят, Бузова хорошо училась в школе, но университеты на "Доме-2" приводят к полной деградации!" – заявил Соловьев.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Встречные иски?

По мнению юриста, правозащитника Михаила Федотова, после таких высказываний в суд имеют право подать иск как Соловьев, так и Бузова. "Думаю, что в данном случае есть основания для предъявления исков с обеих сторон", – сообщил он в диалоге с Москвой 24.





Михаил Федотов юрист, правозащитник Обвинения могут быть предъявлены на основании статьи 152 Гражданского кодекса "Защита чести, достоинства и деловой репутации". Потому что речь может идти о распространении сведений, которые являются порочащими и не соответствуют действительности. Обе стороны могут такие иски предъявить.

По сути, могут быть заведены два дела, которые будут рассматриваться параллельно, считает юрист. "Дальше все будет зависеть от того, смогут ли стороны доказать, что распространенные ими сведения являются порочащими – это будет доказывать истец. И что эти сведения соответствуют действительности – это должен будет доказывать ответчик", – пояснил Федотов.

Юрист также отметил, что в рамках статьи 1100 ГК РФ "Основания компенсации морального вреда" истец может предъявить требование возместить ему ущерб материально.





Михаил Федотов юрист, правозащитник Размер компенсации морального вреда устанавливает суд с учетом требований справедливости и разумности. На практике в среднем эта сумма сейчас колеблется в районе 25–30 тысяч рублей.

Однако Федотов отметил, что обычно на практике подобные дела до суда не доходят. "Для того чтобы дело дошло до суда, нужно, чтобы истец был в этом кровно заинтересован. Я здесь не вижу никакой кровной заинтересованности", – говорит юрист.

По мнению правозащитника, в сложившейся ситуации идет речь только о "публичном обмене "любезностями".