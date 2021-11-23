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Москва 24

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Культура

12:34

Кехман заявил, что не воспринимает Боякова как режиссера

культура

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новый гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман в эксклюзивном интервью телеканалу Москва 24 заявил, что не может воспринимать бывшего художественного руководителя театра Эдуарда Боякова как режиссера.

"Он для меня вообще в этом плане никто. Он продюсер – да, успешный-неуспешный – это не имеет никакого значения, он никакой не режиссер", – сказал Кехман.

Он отметил, что во время работы Боякова во МХАТе не было режиссерского управления и четко составленного расписания на месяц вперед. По словам Кехмана, артисты не знали, будут ли они заняты на следующий день.

"Оказывается, он там уже режиссер! Я этого не знал просто. И мы, когда с ним разговаривали, он все время: МХАТ, МХАТ. Я говорю ему: объясни мне, ты какое отношение имеешь к МХАТу? Где ты и где МХАТ?" – добавил гендиректор.

Более 30 лет – с 1987 года – художественным руководителем МХАТ имени Горького была народная артистка СССР Татьяна Доронина. В декабре 2018 года новым худруком стал Бояков, а Доронина была назначена на специально введенную должность президента театра.

В 2019 году актеры пожаловались на Боякова. Они заявляли, что их якобы лишали ролей и снимали премии. В июне того же года артисты записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой вернуть Доронину на должность худрука.

1 ноября 2021 года стало известно об уходе Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя МХАТ имени Горького. Он лично подтвердил, что покидает должность худрука, а также отметил, что написать заявление об увольнении ему предложил директор театра Владимир Кехман.

Владимир Кехман снял портрет Боякова со стены МХАТ

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