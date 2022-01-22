"Тайны души": Юрий Чернов

В московском училище циркового и эстрадного искусства Юра Чернов подавал большие надежды. Парню даже пророчили стать вторым Олегом Поповым. Но здоровье студента не позволило связать жизнь с цирком. И тогда судьба помогла ему сорвать овации не на манеже, а с экранов кинотеатров.
В 1969 году фильм "Доживем до понедельника" взял главный приз на VI Международном кинофестивале в Москве. Картину назвали шедевром советского кинематографа. Никому неизвестный студент московского циркового училища сыграл в фильме двоечника Сыромятникова. И первая роль тут же принесла ему популярность.
Юрий Чернов сыграл более 100 ролей в кино – комедии, детективы, драмы, и даже роль писаря Чумички в любимой всеми сказке. Зритель знает и обожает буквально всех героев Юрия Чернова. Народного артиста России заслуженно называют мастером эпизодов.
Уже более 15 лет Юрий Чернов является актером театра "Школа современной пьесы". Здесь Чернов совсем другой. Таким его ни разу не видела публика телевизионная. Именно театр дал народному артисту то, чего он так долго ждал от кино – возможность быть разным.
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