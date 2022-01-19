Актриса Воронкова попала в больницу после пожара в квартире в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Актриса Вера Воронкова попала в больницу после пожара, который произошел в ее квартире на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Загорелась гирлянда на елке. В результате пострадали два человека, в том числе актриса", – рассказал источник.

По его словам, Воронкова и второй пострадавший были госпитализированы с отравлением дымом.

По данным "Известий", актриса получила ожоги 31% поверхности тела, в том числе головы, лица, шеи, спины и рук, а также тяжелый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Заслуженная артистка РФ Вера Воронкова известна по ролям в сериалах "Марш Турецкого", "Сыщики", "Каменская", фильме "Утомленные солнцем 2: Цитадель" и других картинах.

Ранее певицу Марину Хлебникову выписали из больницы после почти двух месяцев лечения. Артистка пострадала при пожаре в своей квартире в Москве 18 ноября и была госпитализирована с ожогами в НИИ имени Склифосовского.