Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта

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Актриса театра и кино Елена Проклова сообщила о возвращении к жизни после инсульта. Также она поблагодарила врачей за уход и лечение.

"Думаю, еще месяц-полтора, и я выйду на сцену, о чем я мечтаю. А сейчас работаю, знаете, здоровье – это работа. Мы его не бережем, думая, что так и положено. За секунду теряем, потом это огромный труд, чтобы восстановить все", – сказала Проклова в выпуске программы "Пусть говорят".

Она отметила, что инсульт был вызван густой кровью, сильным переутомлением из-за неправильного графика работы, возраста и погодных катаклизмов. Проклова добавила, что боялась стать обузой для близких после последствий заболевания.

"Речь у меня не повреждалась, пострадала часть мозжечка, которая отвечает за вестибулярный аппарат. Меня все время шатает и тошнит – отвратительно", – рассказала актриса.

О том, что актриса театра и кино Елена Проклова попала в реанимацию, стало известно 10 января. Позднее Проклова рассказала, что испытывает частую тошноту и головокружение.

11 января продюсер Леонид Дзюник сообщил о переводе Прокловой из реанимации в палату. По его словам, она уже может говорить по телефону. Дзюник добавил, что несколько недель она будет находиться под наблюдением врачей.

