Проклова рассказала о своем состоянии после инсульта

Фото: ТАСС/Александр Куров
Актриса театра и кино Елена Проклова сообщила о возвращении к жизни после инсульта. Также она поблагодарила врачей за уход и лечение.
"Думаю, еще месяц-полтора, и я выйду на сцену, о чем я мечтаю. А сейчас работаю, знаете, здоровье – это работа. Мы его не бережем, думая, что так и положено. За секунду теряем, потом это огромный труд, чтобы восстановить все", – сказала Проклова в выпуске программы "Пусть говорят".
Она отметила, что инсульт был вызван густой кровью, сильным переутомлением из-за неправильного графика работы, возраста и погодных катаклизмов. Проклова добавила, что боялась стать обузой для близких после последствий заболевания.
"Речь у меня не повреждалась, пострадала часть мозжечка, которая отвечает за вестибулярный аппарат. Меня все время шатает и тошнит – отвратительно", – рассказала актриса.
О том, что актриса театра и кино Елена Проклова попала в реанимацию, стало известно 10 января. Позднее Проклова рассказала, что испытывает частую тошноту и головокружение.
11 января продюсер Леонид Дзюник сообщил о переводе Прокловой из реанимации в палату. По его словам, она уже может говорить по телефону. Дзюник добавил, что несколько недель она будет находиться под наблюдением врачей.
Актрису Елену Проклову перевели из реанимации в палату
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: