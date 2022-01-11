Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official

Певицу Марину Хлебникову выписали из больницы после почти двух месяцев лечения. Об этом артистка сообщила в своем аккаунте в Instagram.

"Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада", – рассказала Хлебникова.

По ее словам, домой она пока не может вернуться. Хлебникова планирует некоторое время пожить у друзей. Певица также поблагодарила поклонников за поддержку.

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве 18 ноября. Ее госпитализировали с ожогами в НИИ имени Склифосовского. В первой половине декабря представители Хлебниковой рассказали, что певицу перевели из реанимации в палату.

