Певица Марина Хлебникова встретит Новый год в больнице

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов
Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей московской квартире, останется в больнице во время новогодних праздников. Об этом РИА Новости рассказал директор артистки Данила Прайс.
"По поводу ситуации с выпиской Марины: это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице", – сказал Прайс.
Ранее в ряде средств массовой информации появилась информация о том, что состояние певицы стабилизировалось и Новый год она будет отмечать уже дома.
Заслуженная артистка России Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве 18 ноября. Ее госпитализировали с ожогами в НИИ имени Склифосовского. В первой половине декабря представители Хлебниковой рассказали, что певицу перевели из реанимации в палату.
Позже Хлебникова обратилась к поклонникам в своем Instagram-аккаунте. Она поблагодарила фанатов за поддержку и пообещала рассказывать в соцсетях о своем состоянии.
Директор Марины Хлебниковой опроверг информацию о выписке певицы из больницы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: