Певица Марина Хлебникова встретит Новый год в больнице

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Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре в своей московской квартире, останется в больнице во время новогодних праздников. Об этом РИА Новости рассказал директор артистки Данила Прайс.

"По поводу ситуации с выпиской Марины: это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице", – сказал Прайс.

Ранее в ряде средств массовой информации появилась информация о том, что состояние певицы стабилизировалось и Новый год она будет отмечать уже дома.

Заслуженная артистка России Марина Хлебникова пострадала при пожаре в своей квартире в Москве 18 ноября. Ее госпитализировали с ожогами в НИИ имени Склифосовского. В первой половине декабря представители Хлебниковой рассказали, что певицу перевели из реанимации в палату.

Позже Хлебникова обратилась к поклонникам в своем Instagram-аккаунте. Она поблагодарила фанатов за поддержку и пообещала рассказывать в соцсетях о своем состоянии.