Выставку цифрового искусства покажут на фасаде ТЦ "Рио"

Фото: Esstro9–[NAC.01_]Flower/Engine

В Москве впервые пройдет масштабная выставка цифрового искусства "Мегалополис". Она пройдет с 14 января по 14 февраля 2022 года.

Экспозиция представляет из себя около 20 работ известных российских и зарубежных диджитал-художников. Они размышляют о глобальной трансформации, представляя образы новой урбанистической реальности, архитектуры и ландшафтов.

Произведения участников выставки будут транслировать на медиафасаде, площадь которого составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Он расположен в ТРЦ "РИО" (Ленинский проспект, д.109) на центральном входе со стороны улицы Обручаева.

Трансляции будут проходить ежедневно в течение одного часа.