"Цветочный джем" признали лучшим фестивалем 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский фестиваль "Цветочный джем" победил в конкурсе "Лучшие места и события" по версии российского информационно-развлекательного портала KUDAGO. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"Фестиваль "Цветочный джем" и проекты, которые украшают Москву в рамках его проведения, традиционно получают высокие оценки профессионалов и пользуются большой популярностью у москвичей и туристов", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка.

По его словам, "Цветочный джем" является не только одним из самых ярких фестивалей столицы, но и примером того, как работы ведущих ландшафтных архитекторов со всего мира помогают изменить городские пространства и создать неповторимые уголки живой природы, позволяющие преобразить жизнь Москвы.

В декабре 2021 года стало известно, что два столичных проекта получили награды XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре. В номинации "Событие года" победил фестиваль "Цветочный джем", а награды в номинации "Лучший выставочный сад" удостоился проект "Сад водных растений".

Ранее сообщалось, что в любительском конкурсе цветников, который прошел в Москве 11 и 12 сентября в рамках фестиваля "Цветочный джем", приняли участие 350 человек. Почти 180 цветников из более чем 8,5 тысячи растений оформили на 18 площадках фестиваля.

