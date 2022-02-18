Спрос на туры в экзотические страны из России на 23 февраля и 8 марта вырос на четверть

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В России спрос на туры в экзотические страны на 23 февраля и 8 марта вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу туроператора Space Travel.
"Самыми востребованными направлениями на предстоящие праздничные даты стали острова Индийского океана: Сейшелы, Мальдивы, Маврикий, Шри-Ланка и Таиланд", – говорится в сообщении.
По данным туроператора, количество поисковых запросов на путешествия в эти страны на предстоящие праздники в начале 2022 года увеличилось в два раза по сравнению с 2019 годом.
Средняя стоимость шестидневного тура на 8 марта для одного человека с проживанием в отеле с четырьмя звездами на Шри-Ланке составляет 64 тысячи рублей, включая завтраки и авиаперелет. Тур в Таиланд с такими же условиями обойдется в 58 тысяч рублей, на Мальдивы – в 80 тысяч рублей.
В компании Space Travel отметили, что на треть по сравнению с 2019 годом увеличились продажи экскурсионных туров в Турцию и Хорватию. Также на 23 февраля и 8 марта россияне покупают туры в ОАЭ.
У туристов, предпочитающих активный отдых, популярны горнолыжные курорты Сербии, Болгарии и России.
Ранее россиян предупредили о резком подорожании туров на летний период. Стоимость путевок может достигнуть максимальных показателей за все годы. Кроме того, туроператоры советуют планировать отдых заблаговременно, поскольку с помощью раннего бронирования можно значительно сэкономить.
Россиян предупредили о подорожании летних туров
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