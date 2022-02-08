13:04
Фото: ТАСС/Zuma
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с Москвой 24 рекомендовал желающим сэкономить на отдыхе в Турции не затягивать и покупать путевки уже сейчас.
Ранее в Ассоциации туроператоров России спрогнозировали рост цен на отдых в Турции. С апреля стоимость может вырасти на 25–50% в зависимости от курорта и отеля.
Наиболее популярные направления в Турции находятся на Анталийском побережье – это Сиде и Белек, подчеркнул Горин. Также популярны Бодрум, Даламан и Измир.
"Сейчас по акциям раннего бронирования можно успеть купить туры в отель 3* на двоих от 60 тысяч рублей, в отель 4* – от 80 тысяч рублей, в отель 5* – в среднем от 90–100 тысяч рублей", – сообщил вице-президент РСТ.
Многие компании предоставляют возможность оформить тур по предоплате от 10 до 25%, что снижает общую стоимость поездки. Доплата происходит за две недели до вылета по курсу на день оплаты.
Помимо роста цен, Горин предупредил о возможном дефиците мест на турецких курортах в высокий туристический сезон. По его словам, в страну наблюдается высокий спрос из Германии и Великобритании.
"В прошлом году в Турции отдохнули 4,7 млн россиян. Это меньше, чем в 2019 году, когда было 6,9 млн человек. В этом году есть все основания, что возобновится полный туристический поток, как это было и до пандемии", – сказал вице-президент РСТ.
В условиях пандемии эксперт рекомендовал туристам приобретать страховку от невылета, которая стоит от 1 до 5% от цены турпакета.
Ранее сообщалось, что Австралия откроет границы для иностранных граждан с 21 февраля. Премьер-министр страны Скотт Моррисон отметил, что Австралия откроет границы для всех оставшихся обладателей виз. По его словам, въехать в страну смогут туристы, прошедшие полную вакцинацию.
В АТОР рассказали о возможном подорожании отдыха в Турции на 50%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: