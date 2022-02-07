Австралия откроет границы для иностранных туристов с 21 февраля

Австралия может открыть границы в ближайшие 2–3 недели

С 21 февраля Австралия откроет границы для иностранных граждан. Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает ТАСС.

"Прошло почти два года с тех пор, как мы приняли решение закрыть границы Австралии. Национальный кабинет сегодня принял решение, что Австралия вновь откроет границы для всех оставшихся обладателей виз 21 февраля текущего года", – сказал он.

По словам Моррисона, въехать в страну смогут туристы, прошедшие полную вакцинацию.

Ранее глава Минтуризма Израиля Константин Развозов сообщил, что привитые "Спутником V" туристы смогут въехать в страну с российской справкой о наличии антител. Он отметил, что при этом нужно сдать серологический тест в аэропорту Бен-Гурион.

До этого сообщалось, что в Швеции упростили въезд в страну для иностранцев. Было отменено требование о предоставлении отрицательного теста на COVID-19. До этого, чтобы пересечь границу, людям старше 12 лет требовалось не ранее чем за 48 часов до въезда получить отрицательный результат теста на коронавирус.