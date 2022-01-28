Израиль упростил условия въезда для привитых "Спутником V" туристов

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Привитые "Спутником V" туристы смогут въехать в Израиль с российской справкой о наличии антител. Об этом заявил глава Минтуризма еврейского государства Константин Развозов.
Он уточнил, что решение облегчить правила въезда в Израиль для россиян, привитых "Спутником V", было принято в пятницу, 28 января.
"Таким образом, туристы, привитые в течение последних полугода и получившие положительный анализ на наличие антител, сделанный на территории РФ в одной из признанных Минздравом Израиля лабораторий, смогут заранее подать необходимые документы на сайте министерства здравоохранения и получить сертификат еще до вылета в Израиль", – говорится в сообщении Развозова, которого цитирует РИА Новости.
Отмечается, что до этого вакцинированные "Спутником V" должны были сдавать серологический тест в аэропорту Бен-Гурион в Израиле.
Изменит правила въезда с 1 марта и Кипр. Требования к туристам будут зависеть от того, из какой страны они приезжают. Беспрепятственно попасть в страну смогут граждане других стран, переболевшие или вакцинированные от COVID-19: им не потребуется сдавать ПЦР-тест или соблюдать карантин. Принимаются цифровые сертификаты любых стран, однако необходимо, чтобы человек был привит одной из признанных на Кипре вакцин. В их числе – российские "Спутник V" и "Спутник Лайт".
Власти Абу-Даби же, наоборот, ужесточили правила въезда для туристов. Прибывающие в столицу ОАЭ с двумя прививками против COVID-19 больше не считаются полностью привитыми. Согласно новым правилам, путешественники, желающие не проходить карантин, должны показать справку о введении бустерной дозы.
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