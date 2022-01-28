Филиппины откроют границы для россиян с прививкой и ПЦР-тестом

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Филиппины с 10 февраля откроют границы для россиян с прививкой и ПЦР-тестом, карантин проходить будет не нужно, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представительство департамента по туризму Филиппин в РФ.
"Межведомственная группа по борьбе с инфекционными заболеваниями (IATF-EID) одобрила наше предложение разрешить въезд иностранных туристов", – заявила глава Минтуризма страны Берна Ромуло-Пуят.
Она назвала это долгожданным событием и подчеркнула, что благодаря открытию границ произойдет восстановление рабочих мест, которые в первую очередь зависят от туротрасли. Кроме того, возобновится и работа предприятий, закрывшихся во время пандемии.
Уточняется, что привитым туристам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 48 часов до прибытия, и сертификат о прививке, одобренный местным регулятором или ВОЗ. Вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт" признаны на Филиппинах.
По словам главы министерства туризма, данное решение касается лишь путешественников из государств, гражданам которых разрешен безвизовый въезд на Филиппины.
Российские граждане могут находиться без визы на территории государства до 30 суток при условии, что их паспорта действительны не менее полугода на момент прибытия и у них приобретены обратные билеты или билеты в страну, которая является их следующим пунктом назначения.
Ранее для привитых "Спутником V" туристов упростил условия въезда Израиль. Вакцинированные путешественники смогут въехать в страну с российской справкой о наличии антител.
До этого Куба смягчила правила въезда для россиян. Теперь организованные туристы, то есть те, кто приезжает в составе групп, не должны предоставлять сертификат о вакцинации и отрицательный ПЦР-тест. Не придется сдавать дополнительные анализы и при заселении в отель.
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