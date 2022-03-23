Удары ВС РФ направлены исключительно против объектов инфраструктуры ВСУ – Антонов

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что удары российских вооруженных сил направлены исключительно против объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщается на официальной странице дипведомства в телеграм-канале.

По его словам, радикальные украинские группировки, в свою очередь, устанавливают в жилых кварталах ракетные системы залпового огня, применяют ракеты "Точка-У" против мирных жителей, а также препятствуют гражданскому населению покинуть районы боевых действий, проводя насильственную мобилизацию.

Ранее Антонов заявил, что милитаризация Украины напрямую угрожает глобальной безопасности. По его словам, американские политики, принимающие решения о бесконтрольной поставке Киеву боевых систем, должны избавиться от иллюзий и самоуспокоенности. Посол добавил, что Америка не застрахована от попадания оружия в распоряжение экстремистов на своей территории.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.