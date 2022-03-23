Милитаризация Украины напрямую угрожает глобальной безопасности – посол РФ в США

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Забрасывание на украинскую территорию иностранных наемников безответственно и крайне опасно. Такое мнение высказал посол России в США Анатолий Антонов, сообщается на официальной странице дипведомства в телеграм-канале.

"Передача летальных средств происходит при произвольной трактовке властями западных стран национальных экспортноконтрольных законодательств. Лицензии зачастую одобряются в "упрощенном" режиме. В итоге значительная часть оружия оказывается в руках бандитов, нацистов, террористов и уголовников", – сказал посол.

По его словам, американские политики, принимающие решения о бесконтрольной поставке Киеву боевых систем, должны избавиться от иллюзий и самоуспокоенности. Посол добавил, что Америка не застрахована от попадания оружия в распоряжение экстремистов на своей территории.

"Призываем спонсоров киевского режима прекратить поощрять кровопролитие на Украине и всерьез задуматься о последствиях своей деятельности", – заключил Антонов.

Ранее Антонов прокомментировал заявление замгоссекретаря Соединенных Штатов Виктории Нуланд об опасениях попадания в руки российских специалистов патогенов из биологических лабораторий на Украине. По словам посла, в таком случае будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Антонов уточнил, что в ходе специальной операции были выявлены факты зачистки следов военно-биологической программы.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.