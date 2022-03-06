Посол России Антонов назвал звучащие в США лозунги безответственными

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Антироссийская риторика в США дошла до абсурда, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявления сенатора Рика Скотта, который не исключил ввод американских войск на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Антонова, попытка вооруженного вмешательства в российскую спецоперацию в Донбассе может привести к "беспрецедентным последствиям".

"Звучащие в Вашингтоне лозунги становятся все более безответственными, провокационными, а главное – крайне рискованными для международной безопасности", – заявил Антонов.

Он отметил, что готов встретиться с любым американским политиком, чтобы обсудить пути укрепления стратегической стабильности.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил о существующей угрозе прямого столкновения России и НАТО. По словам дипломата, отношения между сторонами серьезно изменятся, но пока сложно предсказать, каким именно образом.

В конце января Соединенные Штаты передали России свой письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, которые обсуждались на переговорах в Женеве 10 января. Позже в Вашингтоне попросили Москву данные документы не обнародовать.

Позднее газета El Pais опубликовала тексты ответов США и НАТО. В них Запад призывает Россию вернуться к соблюдению ДОВСЕ, в том числе к предоставлению информации о численности и размещении своих сил, а также обсудить контроль над вооружениями в обмен на вывод миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.