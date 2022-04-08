"The City. Говорим": Родион Мамонтов

Гостем программы The City стал Родион Мамонтов, сооснователь сети концепт-сторов Leform

Ведущий Стас Кулик узнал у эксперта, чем шоурумы заменят ушедшие бренды, а также из чего российские бренды будут шить, если все было импортным. Об этом – в "The City. Говорим".