Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В пятницу, 8 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода и до 16 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области, сегодня, 8 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода. Воздух в Москве прогреется до +14...+16 градусов, по области – до +11...+16 градусов. Ветер во второй половине дня будет усиливаться в порывах до 12–15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Атмосферное давление ожидается примерно на 10 единиц ниже нормального. В столице осадков не предвидится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что погода, характерная для второй половины мая, придет в Москву в пятницу, 8 апреля. По словам синоптика, в выходные и начале следующей недели температура будет немного ниже – 9–12 градусов тепла. Облачный характер погоды будет сохраняться в ближайшее время, но сильных осадков не прогнозируется.