Атмосферное давление в Москве может превысить норму на 13 единиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителей столицы предупредили о резком повышении атмосферного давления.

"Атмосферное давление в столичном регионе начало интенсивно расти еще днем в среду. К утру 5 мая оно подросло на 10–12 единиц. И его рост будет продолжаться до вечера. Давление ожидается на 11–13 единиц выше климатической нормы первой пятидневки мая", – отметила синоптик Надежда Алешина.

Метеоролог рекомендовала людям с сосудистыми нарушениями, а также склонным к спастическим реакциям и приступам мигрени внимательнее отнестись к своему самочувствию, контролировать артериальное давление и иметь при себе средства первой помощи.

Кроме того, следует избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, передает портал "Метеоновости".

Синоптик также спрогнозировала, что холодный ветер постепенно стихнет и начнет переходить на более теплые западные и юго-западные румбы.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок рассказал Москве 24, что, хотя начало мая в столице выдалось достаточно холодным, в июне москвичей все же ждет по-настоящему теплая погода.