В столичном регионе начали масштабную обработку парков от клещей. У них начинается сезон активности. Клещи могут передавать различные инфекции, в том числе энцефалит и возбудитель болезни Лайма.

Для безопасности отдыхающих в Подмосковье предстоит обработать более 100 парков, площадь которых составляет почти 100 тысяч гектаров. Примерно на половине территорий уже провели первичную обработку.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

