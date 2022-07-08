Собянин рассказал о начале работы крупнейшего роддома Москвы

15:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин в День семьи, любви и верности посетил новый перинатальный центр городской клинической больницы № 67 имени Ворохобова, где пообщался с родителями новорожденных и поздравил их с праздником.
По его словам, это уникальный центр, самый крупный в Европе и в России. Он оснащен самым современным оборудованием экспертного уровня, передовыми технологиями.
"Мы изначально его задумывали как перинатальный специализированный центр для оказания помощи не только роженицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и младенцам. Здесь есть все компетенции для этого и для рожениц с другими хроническими заболеваниями", – сказал Собянин.
Он подчеркнул, что в этом центре будет появляться каждый 10-й московский ребенок. Главный врач городской клинической больницы № 67 Андрей Шкода рассказал мэру, что для формирования коллектива провели тестирование на определение компетенций.
Собянин также пообщался с одной из рожениц. Он ей напомнил, что прямо в перинатальном центре открыт кабинет МФЦ, где можно получить свидетельство о рождении ребенка. Также мэр встретился с молодой семьей и поздравил коллектив клиники и горожан с Днем семьи, любви и верности.
"Поздравляю москвичей, коллектив с праздником семьи, любви, верности, коллектив, который нацелен на семью, на новую жизнь. От всей души вас поздравляю с этим добрым душевным праздником", – сказал Собянин.
Строительство перинатального центра ГКБ № 67 имени Ворохобова завершилось в марте 2020 года. В условиях начавшейся пандемии его перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19. В связи с улучшением эпидемиологической ситуации было решено закрыть коронавирусный госпиталь и подготовить перинатальный центр к открытию, которое состоялось 26 мая 2022 года.
Новый перинатальный центр стал крупнейшим профильным медицинским учреждением Москвы, способным принять до 13 тысяч родов в год. За первые 1,5 месяца работы в перинатальном центре родились 474 ребенка. Мощность центра составляет 392 койки. Медучреждение оснастили новейшим оборудованием экспертного уровня. Есть собственная бактериологическая лаборатория, которая позволяет выявлять практически все известные виды внутриутробной и послеродовой инфекции. Центр на 100% интегрирован в систему ЕМИАС.
С начала работы центра специализированную и высокотехнологичную помощь оказали 143 новорожденным. При этом мощности перинатального центра позволяют принимать и здоровых беременных женщин для проведения нормальных физиологических родов.
Перинатальный центр ГКБ имени Ворохобова также станет площадкой для повышения квалификации специалистов в области неонатологии, акушерства и гинекологии.
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