Владельцы "Тройки" могут получить подарки ко Дню московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пользователи транспортных карт "Тройка" смогут пройти квест в метро и получить специальные предложения от партнеров мобильного приложения "Город". Принять участие можно будет с 8 по 17 июля.
Чтобы получить призы, пассажирам столичной подземки необходимо посетить пять станций метро: "Маяковскую", "Комсомольскую", "Таганскую", "Киевскую" и "Цветной бульвар". На каждой из них будет размещена наклейка с QR-кодом. Участники квеста должны отсканировать все пять кодов и нажать в открывшемся окне кнопку "Участвуй". Подсказки, где именно расположены наклейки, будут находиться в мобильном приложении "Город".
Каждый участник, выполнивший все условия квеста, получит доступ в закрытый раздел "Магазина" с эксклюзивными предложениями от компаний-партнеров.
Мобильное приложение "Город" – официальная программа лояльности на базе "Тройки", в которой участвуют уже более двух миллионов человек. Чтобы начать ей пользоваться, необходимо установить приложение на свой телефон, зарегистрироваться и привязать к аккаунту транспортную карту.
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