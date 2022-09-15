Психолог назвала последствия поцелуев в губы для ребенка

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Слияние с родителями через губы может привести к нарушению личных границ ребенка, а также вызвать последствия во взаимоотношениях с противоположным полом в дальнейшем, поделилась мнением психолог-сексолог Екатерина Альска. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Эксперт добавила, что подобные действия также могут усложнить процесс сепарации. Тогда ребенок рискует остаться в созависимых отношениях с родителями.
По словам психолога, желание матери поцеловать ребенка в губы может говорить о ее неосознанной потребности в женско-мужских отношениях. Альска добавила, что в случае отсутствия близости с супругом поцелуй в губы с ребенком может дать женщине ощущение теплого контакта и подтверждение своей нужности.
Кроме того, специалист посоветовала матерям проанализировать эмоциональную и сексуальную близость с партнером. По словам эксперта, если во взаимоотношениях с партнером есть проблемы, необходимо обратиться к специалисту, а не закрывать потребность в близости поцелуями с ребенком.
Психолог добавила, что отцы целуют детей в губы реже. Чаще всего это происходит по традициям, внесенным матерями.
Альска добавила, что в процессе поцелуя в губы передаются многие инфекции: венерические, герпес, гепатит, желудочно-кишечные, кариес и многие другие. Она отметила, что родителям не стоит подвергать ребенка дополнительной опасности.
Ранее психолог Любовь Крушинских перечислила фразы, которые нельзя говорить детям. "Пишешь как курица лапой", "Тебе нельзя доверять", "Да я на тебя всю жизнь положила, а ты...", "Ты самый-самый" являются фразами, которые родители никогда не должны говорить своим детям, сообщила эксперт.
А фразы "Ты самый-самый", "Умница", "Молодец" могут стать причиной возникновения у ребенка боязни совершить ошибки или отказа от ее принятия, предупредила специалист.
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