Врач рассказал об опасностях совместного сна ребенка и матери

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Женщина во время сна может совершать неконтролируемые действия, которые окажут негативное влияние на ребенка, в связи с чем следует отказаться от совместного сна матери и детей, заявил педиатр, доктор медицинских наук, эксперт телеканала "Доктор" Исмаил Османов.
"Во время сна женщина может совершать действия, которые она не может контролировать, но которые могут травмировать ребенка. Нередки случаи случайного удушения младенца", – сообщил он в беседе с "Лентой.ру".
По словам эксперта, детям необходимо собственное пространство. При этом ребенок может проводить некоторое время перед сном с матерью, однако позже его нужно уложить в свою кровать.
Османов также отметил важность тихого часа для детей дошкольного возраста, так как дневной сон положительно влияет на иммунитет, пищеварение и общее развитие ребенка.
"Поэтому тихий час нужно соблюдать вплоть до начала учебы", – добавил он.
Ранее гештальт-терапевт Мария Соснина рассказала, что приучить спать ребенка в своей кровати нужно до двух лет, поскольку потом пробуждается страх потерять родителей. В случае когда детская кроватка стоит в комнате родителей позднее, то лучше ее не переставлять сразу, а подготовить малыша к переезду постепенно.
По ее словам, в новой комнате ребенку можно давать играть, разместить там любимые игрушки и организовать уголок, а также определить границы родительской комнаты. Соснина отметила, что чем дольше затягивать этот момент, тем сложнее отучить малыша от родительской кровати.
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