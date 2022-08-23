Психолог назвала первый признак подростковой депрессии

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Пребывание ребенка в состоянии апатии, когда он абсолютно ничем не хочет заниматься, является главным признаком подростковой депрессии, заявила детский психолог Светлана Котова. Об этом сообщает News.ru.
Она пояснила, что в таком состоянии дети резко перестают чем-либо увлекаться, резко забрасывая свои постоянные интересы. При этом подросток стремится изолироваться, что портит отношения с окружением.
"Как правило, отношения не только с родителями, но и в принципе со всем окружением начинают страдать. Практически ребенок изолируется или даже страдает от того, когда его принуждают куда-то идти или общаться. Просто нежелание общаться с кем-либо даже в школе или с нейтральными людьми", – заявила Котова.
Также о наличии у подростка депрессии могут свидетельствовать плохой сон, постоянная сонливость, различные психосоматические проявления, физические боли и нарушения питания – отсутствие аппетита или, наоборот, излишняя тяга к еде.
Ранее психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева рассказала, что использование ребенком смартфонов в раннем возрасте может плохо сказаться на его развитии. Она объяснила, что, когда ребенку скучно, у него появляется тяга познавать и социализироваться. Однако если в этот момент дать ему смартфон, то познавательная активность сходит на нет.
Со временем у ребенка может возникнуть зависимость – скуку он будет заполнять мобильными играми, просмотре видеороликов и общением в чатах.
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