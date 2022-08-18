Психиатр рассказал о сезонных обострениях

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Психиатр столичного Депздрава, главврач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева, профессор, доктор медицинских наук Георгий Костюк рассказал о сезонных обострениях психических заболеваний. Об этом сообщает "Мослента".

По его словам, осенью световой день уменьшается, становится больше дождливых и серых дней.



"Но в последние годы все это заметно сгладилось, и уже нет причин говорить о серьезных колебаниях и сильных сезонных обострениях. На сегодняшний день подобные разговоры – дань традиции и напоминание нам, что нужно быть более бдительными", – сказал специалист.

Костюк отметил, что в настоящее время существуют различные препараты, которые эффективно меняют состояние человека в лучшую сторону.

Ранее доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов (РУДН), психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев сообщил, что дефицит света может стать причиной депрессии и лени как одного из ее симптомов.

Он отметил характерность данных симптомов для северных регионов РФ, так как там длительная зима и полярная ночь.