Эксперт рассказал, к чему приводит недостаток света

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Дефицит света может стать причиной депрессии и лени, как одного из ее симптомов, заявил доцент кафедры психиатрии и психотерапии Российского университета дружбы народов (РУДН), психиатр, психотерапевт Игорь Салынцев.

"Иногда при дефиците света возникает световая депрессия, которая сопровождается ленью. Когда-то для борьбы с такими симптомами использовалось светолечение: существовали специальные кабинеты, где включали дополнительный свет, чтобы восполнить у людей его нехватку", – сообщил он в беседе с Ura.ru.

Салынцев отметил характерность данных симптомов для северных регионов РФ, так как там длительная зима и полярная ночь.

Ранее психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко сообщила, что жаркая погода может стать причиной обострения депрессивных состояний, поэтому в этот период особенно важно позаботиться о своем психическом здоровье.

По словам эксперта, в случае появления симптомов депрессии нужно обратиться к специалисту.