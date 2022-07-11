Психолог дала советы по профилактике депрессии в жару

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Жаркая погода может стать причиной обострения депрессивных состояний, поэтому в этот период особенно важно позаботиться о своем психическом здоровье, рассказала психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко.
"Во время жары человек начинает чувствовать себя некомфортно, то есть его организм как функциональная система начинает получать внутренние сигналы о том, что есть какой-то дискомфорт, что-то его не устраивает", – рассказала Пономаренко Агентству "Москва".
По словам специалиста, в случае появления симптомов депрессии нужно обратиться к специалисту.
"Если это просто хандра или грусть, то нужно написать список из минимум 10 удовольствий и каждый день по плану минимум три штуки исполнять", – сказала она.
Пономаренко уточнила, что среди удовольствий может быть поход в кино, встреча с друзьями, занятие любимым делом. При этом удовольствия должны планироваться так же, как и работа, добавила она.
Ранее психолог-консультант Вероника Тюрина перечислила признаки распада личности. По ее словам, признаками такого расстройства могут быть безразличие к внешнему виду, инфантилизм и эгоцентризм.
Эксперт добавила, что при распаде личности люди также перестают обращать внимание на проблемы окружающих, заботясь лишь о собственных потребностях. Кроме того, они могут отказываться решать какие-либо вопросы самостоятельно, ожидая вмешательства других людей. По словам Тюриной, человек начинает терять интерес к окружающему миру и замыкается в себе.
"Доктор 24": депрессия из-за социальных сетей
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