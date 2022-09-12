Врач рассказал, почему с ребенком до года опасно путешествовать

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С детьми до года путешествовать опасно, утверждает врач-педиатр Детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой Исмаил Османов. Он считает, что из-за отсутствия у ребенка устоявшегося иммунитета, родителям не стоит рисковать и брать их с собой в поездку.
По его словам, специалисты еще не создали вакцину, которая способна защитить от распространенных инфекций младенцев до трех месяцев. Он предупреждает, что в этот период ребенок очень уязвим ко многим заболеваниям.
Османов предложил заменить путешествие в другой регион на посещение дачи.
"На первом году жизни ребенок уязвим по отношению ко многим инфекциям, по отношению к неблагоприятным воздействиям внешней среды. Вот почему от того, какое будет развитие в раннем возрасте, в первые три года, зависит во многом, и как будет формироваться здоровье в будущем", – отметил Османов в беседе с "Мослентой".
Ранее специалист рассказал, чем опасен совместный сон матери и ребенка. По словам Османова, во время сна женщина плохо контролирует свои действия, которые могут стать причиной травм у детей. Ребенку следует выделить уединенное место для отдыха, утверждает врач.
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