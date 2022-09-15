Американские ученые выявили риски влияния загрязненного воздуха на здоровье подростков

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Американские ученые из Медицинского колледжа штата Пенсильвания в Херши впервые выявили последствия влияния загрязненного воздуха на состояние здоровья подростков. Результаты исследования ученых были опубликован в издании Journal of the American Heart Association.

Специалисты проанализировали данные 322 подростков, 56% из которых были мужского пола, 44% – женского. Средний возраст подростков был 17 лет.

В ходе исследования ученые замеряли воздействие мелких частиц воздуха в течение 24 часов, а также отслеживали ритмы каждого участника эксперимента. Концентрация вредных веществ в воздухе составляла около 17 микрограммов на кубический метр воздуха в день.

По данным эксперимента, у 79% человек в течение суток фиксировалась аритмия, у 48% – выявили преждевременные сокращения в двух отделах сердца, у 40% – преждевременные сокращения предсердий, у 12% – преждевременные сокращения желудочков.

Исследование ученых доказывает существование угрозы загрязненного воздуха для подростков. Отмечается, что загрязненные вещества раздражают легкие и кровеносные сосуды вокруг тела, что усиливает патологические процессы в артериях.

По словам специалистов, снижение риска аритмии у подростков поможет уменьшить их шансы на появление сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

Ранее детский психолог Светлана Котова сообщила, что пребывание ребенка в состоянии апатии, когда он абсолютно ничем не хочет заниматься, является главным признаком подростковой депрессии.

Она пояснила, что в таком состоянии дети резко перестают чем-либо увлекаться, резко забрасывая свои постоянные интересы. При этом подросток стремится изолироваться, что портит отношения с окружением.