Хирург рассказала, какие пластические операции можно делать подросткам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Пластические операции проводят не только взрослым, но и подросткам. Вместе с тем не все виды хирургического вмешательства можно проводить детям, сообщает Пятый канал.
Пластический хирург Ольга Ованесова пояснила, что подросткам нельзя делать вмешательства для омоложения или коррекции фигуры. По ее словам, детям не нужно увеличивать грудь или ягодицы, а также убирать бока и жировые отложения.
Врач отметила, что в некоторых случаях пластическая операция становится необходимостью. Речь идет, например, о диспропорции формы носа или ушей.
"Операция малоинвазивная. Очень важно, под какой анестезией проходит операция. Если это длительный наркоз, то нужно сто раз подумать – стоит или не стоит делать операцию вообще. Если это местная анестезия, операция проходит за полчаса, за час. Например, коррекция лопоухости. То, конечно же, нужно сделать до похода в школу", – объяснила Ованесова.
Хирург также рассказала о случаях разрастания молочных желез до шестого размера. В этом случае, отметила врач, удаляют по полтора килограмма за раз.
"То есть если это оправданно, если есть медицинские показания, уже есть нагрузка на позвоночник, тогда нужно убирать молочные железы", – поведала Ованесова.
В отношении маленькой груди эксперт рекомендовала ложиться под нож хирурга лишь при наличии комплекса. Кроме того, операция может быть необходимостью при кривой носовой перегородке. В этом случае вмешательство необходимо для улучшения носового дыхания.
Ранее пластический хирург Глеб Тумаков рассказал, что люди, которые после похудения идут на пластическую операцию, часто чувствуют себя более счастливыми и уверенными. Он объяснил, что бодипозитив и любовь к себе не имеют ничего общего. Для иллюстрации своей мысли он привел в пример людей с ожирением: после избавления от лишнего веса у них могут оставаться складки, от которых не избавиться упражнениями, тогда приходится прибегать к помощи врачей.
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