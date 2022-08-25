Хирург рассказал о связи между пластической операцией и ощущением счастья

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Люди, которые после похудения идут на пластическую операцию, часто чувствуют себя более счастливыми и уверенными. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал пластический хирург Глеб Тумаков.
Он объяснил, что бодипозитив и любовь к себе не имеют ничего общего. Для иллюстрации своей мысли он привел в пример людей с ожирением: после избавления от лишнего веса у них могут оставаться складки, от которых не избавиться упражнениями, тогда приходится прибегать к помощи врачей.
"После подтяжки <...> человек обретает именно ту форму, в которой чувствует себя комфортно. <...> Уходят чувства стеснения и неуверенности в себе. На их место приходят настоящие любовь и принятие", – заметил Тумаков.
В то же время он признал, что подобные процедуры подходят не всем. Бывает, что человек с помощью пластических операций пытается решить какую-то психологическую проблему. В таких случаях желаемого удовлетворения изменением внешности не добиться.
Ранее хирург Тиграна Алексаняна рассказала о наиболее популярных пластических операциях среди мужчин. По ее словам, часто представители сильного пола прибегают к риносептопластике (пластике носа) и блефаропластике (подтяжке кожи век).
"Жизнь в большом городе": пластическая хирургия
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