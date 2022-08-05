Хирург назвал популярные пластические операции у мужчин

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Чаще всего мужчины делают риносептопластику и блефаропластику. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на пластического хирурга Тиграна Алексаняна.
"Основное, что делают, это риносептопластика. Это пластика носа одномоментно с исправлением искривленной перегородки", – поделился врач.
Алексанян добавил, что второй наиболее популярной операцией является блефароплатика. Операция пользуется популярностью у мужчин старше 50 лет. Она предполагает подтяжку кожи век.
Ранее пластический хирург Виктория Блинова рассказала, что почти 20% ее пациентов – мужчины. Специалист объяснила, что у мужчин, которые старше среднего возраста, появляется желание выглядеть моложе. Наибольшей популярностью пользуются ринопластика и липофилинг.
Врач также обратила внимание на то, что пластические операции, которые убирают возрастные изменения, проводятся для мужчин и женщин одинаково.
До этого пластический хирург Лия Гавашели назвала продукты, которые стоит исключить летом для сохранения формы. По ее словам, для поддерживающих физическую форму людей не рекомендуется употреблять выпечку. Кроме того, специалист рассказала, что некоторые продукты стоит ограничить из-за их свойств вызывать отеки или обезвоживание.
"Жизнь в большом городе": пластическая хирургия
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